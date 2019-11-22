Вибух у центрі Києва: з'ясувався несподіваний зв'язок із Луценком

У будинку на вулиці Олеся Гончара, 67, у Києві, де в ніч 22 листопада прогримів потужний вибух, розташована квартира Ірини Луценко, дружини колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Приміщення здається в оренду під салон краси. Про це повідомила одна з мешканок будівлі Маргарита Кузнєцова на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно у нас в під'їзді на Олеся Гончара, 67, був вибух... Хтось може перевірити, застрахувала Іра Луценко свою квартиру, в якій розташований її салон краси?... А ми от не спимо, коти налякані, і в під'їзді дихати нічим", – написала жінка.

Будинок у Києві, в якому трапився вибух/Юрій Луценко та його дружина Ірина

Як написало видання "Страна" з посиланням на сайт самого ж салону краси "Бел Фам", який орендує приміщення, ним керує невістка ексгенпрокурора Анастасія Волохіна (дівоче прізвище). А саме ТОВ "Бел Фам" записано на старшого сина подружжя Луценків – Олександра.

Інформація про салон краси "Бел Фам" Страна

Інформація про салон краси "Бел Фам" Страна

Салон краси "Бел Фам" в будинку, де трапився вибух у Києві Relax.ua

Наслідки вибуху в Києві в житловому будинку Facebook Маргарити Кузнєцової

Наслідки вибуху в Києві в житловому будинку Facebook Маргарити Кузнєцової

Наслідки вибуху в Києві в житловому будинку Facebook Маргарити Кузнєцової

Наслідки вибуху в Києві в житловому будинку Facebook Маргарити Кузнєцової

Наслідки вибуху в Києві в житловому будинку Facebook Маргарити Кузнєцової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 22 листопада у Шевченківському районі Києва, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67, прогримів потужний вибух.

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