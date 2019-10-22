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23 жовтня • оновлено в 01:08
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У Києві під час вибуху загинув легендарний"Сенсей": нові подробиці та фото трагедії

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Одним із загиблих при вибуху в Києві 22 жовтня, попередньо, став учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"), який був командиром групи "Купол".

Інший загиблий чоловік, ймовірно, був охоронцем у сусідньому закладі з Пушкінською, 34, передає "24 Канал".

Крім того, між чоловіками міг статися конфлікт. Про це повідомляє "Київ Оперативний", публікуючи відео з місця НП у YouTube (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

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Фото з місця НП

Фото з місця НП

facebook.com/KyivOperativ

"За попередньою інформацією, між охоронцем і чоловіком, який проходив службу на сході України, стався конфлікт. Потім чоловік дістав гранату, і вона здетонувала у нього в правій руці", – сказано в повідомленні "Київ Оперативний".

Віктор Дегтярьов

Віктор Дегтярьов

Скрін відео

Відзначимо, поліція деталі інциденту поки не повідомляє, тому причини вибуху та імена жертв поки офіційно не підтверджені.

Нагадаємо, відомо, що в результаті вибуху загинули двоє чоловіків, ще одна дівчина госпіталізована.

Віктор Дегтярьов

Віктор Дегтярьов

kievvlast.com.ua

Фото з місця НП

Фото з місця НП

facebook.com/KyivOperativ

Фото з місця НП

Фото з місця НП

facebook.com/KyivOperativ

Фото з місця НП

Фото з місця НП

facebook.com/KyivOperativ

Фото з місця НП

Фото з місця НП

facebook.com/KyivOperativ

Фото з місця НП

Фото з місця НП

facebook.com/KyivOperativ

У Києві під час вибуху загинув легендарний"Сенсей": нові подробиці та фото трагедії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва в результаті вибуху постраждав 42-річний чоловік. Як стало відомо, потерпілий розбирав невідомий предмет, який знайшов у парку Партизанської слави.

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Теми
Новини Києва та Київської області Вибухи в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
вибух смерть фотографии видео
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