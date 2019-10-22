У Києві під час вибуху загинув легендарний"Сенсей": нові подробиці та фото трагедії

Одним із загиблих при вибуху в Києві 22 жовтня, попередньо, став учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"), який був командиром групи "Купол".
Інший загиблий чоловік, ймовірно, був охоронцем у сусідньому закладі з Пушкінською, 34, передає "24 Канал".
Крім того, між чоловіками міг статися конфлікт. Про це повідомляє "Київ Оперативний", публікуючи відео з місця НП у YouTube (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Фото з місця НП
facebook.com/KyivOperativ
"За попередньою інформацією, між охоронцем і чоловіком, який проходив службу на сході України, стався конфлікт. Потім чоловік дістав гранату, і вона здетонувала у нього в правій руці", – сказано в повідомленні "Київ Оперативний".
Віктор Дегтярьов
Скрін відео
Відзначимо, поліція деталі інциденту поки не повідомляє, тому причини вибуху та імена жертв поки офіційно не підтверджені.
Нагадаємо, відомо, що в результаті вибуху загинули двоє чоловіків, ще одна дівчина госпіталізована.
Віктор Дегтярьов
kievvlast.com.ua
Фото з місця НП
facebook.com/KyivOperativ
Фото з місця НП
facebook.com/KyivOperativ
Фото з місця НП
facebook.com/KyivOperativ
Фото з місця НП
facebook.com/KyivOperativ
Фото з місця НП
facebook.com/KyivOperativ
Скріншот
Одним з Загибла внаслідок Вибух у центрі Києва БУВ учасник Війни на Сході України з позівнім "Сенсей", Який БУВ командиром групи "Купол – Віктор Дектярьов. Інший Загиблий чоловік за словами очевідців БУВ охоронцем у сусідньому закладі з Пушкінською, 34 pic.twitter.com / NpU5HhAdn4- 24 канал (@ 24tvua) October 22, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва в результаті вибуху постраждав 42-річний чоловік. Як стало відомо, потерпілий розбирав невідомий предмет, який знайшов у парку Партизанської слави.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".