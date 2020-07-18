Вибух на "Шулявській" у Києві: поліція повідомила про нових постраждалих

У результаті вибуху біля метро в Києві постраждало 4 людини. Канал 24

У результаті вибуху біля метро "Шулявська" в Києві постраждали чотири людини. Одну з них госпіталізували.

Про це повідомив сайт Національної поліції. Відомості за фактом вибуху внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо людей. 22-річного студента з місця події госпіталізували. Решта троє постраждалих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження і надання допомоги вони були відпущені", – повідомили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля входу на станцію метро "Шулявська" 17 липня вибухнув невідомий пристрій у сміттєвій урні. Інцидент стався о 20:08.