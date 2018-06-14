Вибух автомобіля в Києві: в поліції розповіли про поранення дітей

В результаті вибуху припаркованого автомобіля на вул. Чорнобильській у Києві постраждали четверо дітей у віці до 11 років.

Як повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, всі діти були госпіталізовані, передає прес-служба ГУ Нацполіціі в Києві.

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""Усі четверо дітей госпіталізовані до лікарні "Охматди"", двоє з них – у важкому стані. Ми з’ясовуємо, що саме вибухнуло, поки про щось говорити зарано", - сказав він.

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Відомо, що вибух прогримів після обіду.

"У 16.42 в поліцію Києва надійшло повідомлення про вибух на вул. Чорнобильській у Святошинському районі Києва. Поліцейські по прибуттю на місце з'ясували, що епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже довгий час був припаркований неподалік від одного з будинків", - сказано в повідомленні поліції.

За попередніми даними, четверо дітей у віці від 5 до 11 років захотіли погратися в автомобілі і залізли в його салон, де вони знайшли предмет, який вибухнув.

Зараз на місці трагедії працюють слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом поліції Києва, вибухотехніки і кілька бригад лікарів.

Аброськін додав, що поліцейські встановлюють всі обставини події, а також причетних до нього осіб.

За даними "Київ Оперативний", автомобіль "Волга", в якому пролунав вибух, стояв припаркованим більше двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше 14 липня в Києві на вул. Чорнобильської вибухнуло припарковане авто.