Вибух авто з дітьми в Києві: з'явилися дані про власника машини

Поліція затримала власника автомобіля, через вибух якого в Києві постраждало четверо дітей.

Як написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook, після надзвичайної події господар авто намагався втекти, але поліцейські затримали його в Рівненській області.

Також міністр зазначив, що ймовірною причиною вибуху є умисна установка вибухівки.

facebook.com/arsen.avakov

"Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини", - написав Аваков.

Як писав OBOZREVATEL, найсильніше постраждав п'ятирічний хлопчик. Він перебуває в комі з важкими осколковими пораненнями очей. Також із травмами середньої важкості госпіталізовано троє дівчаток.