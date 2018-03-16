Вгамовували 4 наряди поліції: в Києві підлітки влаштували масову бійку в магазині. Відео

У Києві на вул. Берковецькій в магазині "Ашан" увечері 15 березня підлітки влаштували погром, а потім ще й масову бійку.

Усе почалося з того, що дівчата (близько 16-17 років) почали бігати і ламати вітрини, передає "Київ Оперативний".

Охоронці зробили їм зауваження і тут з'явилися хлопці, які кинулися на них з кулаками.

"Останні затримали нападників і викликали поліцію. По приїзду, поліцейські попросили відпустити хлопців, але хлопці були занадто імпульсивними і згодом почали "стрибати" і на поліцію. Були затримані. Коли виводили з магазину, на вулиці вже стояла компанія друзів затриманих, які почали відбивати друзів у поліції", - сказано в повідомленні.

На місці події буди чотири наряди поліції.

Як повідомляв "Обозреватель", у Києві в одному з магазинів торговельної мережі "Ашан", кілька охоронців довели практично до нервового зриву школярок через необґрунтовані підозри в дрібній крадіжці. Через пережитий шок у однієї з дівчаток відкрилася сильна носова кровотеча. Батьки підлітків звернулися в поліцію.