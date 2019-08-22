Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Вчинив замах на добровольця: суд у Києві відпустив відомого сепаратиста

857 Читати матеріал російською

У четвер, 22 серпня, Апеляційний суд міста Києва відпустив з-під варти відомого сепаратиста Сергія Гнатьєва, який здійснив замах на добровольця ОУН.

Як написала на своїй сторінці у Facebook громадська активістка Тетяна Близнюк, клопотання про звільнення Гнатьєва озвучила прокуратура Києва в особі прокурора Романа Говди (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Суд ухвалив рішення, і під охороною "беркутів", нацгвардійців, поліцейських сепаратист Сергій Гнатьєв вийшов на волю", – обурилася Близнюк в стрімі, який вона вела просто в суді.

Сергій Гнатьєв

Сергій Гнатьєв

Скріншот відео

Новини
Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь в боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнку. Один з них, Роман Джумаєв, сам зізнавався в тому, що воював проти України в складі угруповання бойовиків "П'ятнашка".

Також 15 серпня в Маріуполі на свободу вийшов засуджений Валерій Кірсанов, який воював на боці терористів "Л/ДНР". Бойовика звільнили від ув'язнення за "законом Савченко".

Нагадаємо, що Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним в коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" і засудив до дев'яти років позбавлення волі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Київ
Тег
Апеляційний суд Києва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...