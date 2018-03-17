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Вбивство у центрі Києва: з'явилися нові подробиці

7.3тЧитати новину російською

На обличчі та голові чоловіка, якого 16 березня знайшли вбитим у Києві на Подолі, були сліди побоїв.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Відзначається, що на вигляд чоловікові було близько 65 років. Але ніяких документів, що засвідчують його особу, при ньому не знайшли.

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Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, вбивство сталося на вулиці Турівській у під'їзді будинку №12.

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Як повідомляв "Обозреватель", в центрі Києва чоловік перерізав собі горло.

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Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Національна поліція України
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