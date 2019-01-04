Вбивство співробітника держохорони в Києві: поліцейські розкрили нові подробиці

Правоохоронці опитали очевидців вбивства 26-річного співробітника Служби державної охорони, яке відбулося 2 січня на території ЖК "Французький квартал" у Києві.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в прес-службі столичного ГУ Національної поліції. Відзначається, що досудове розслідування справи триває.

Причетний до вбивства громадянина 1982 року народження був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (умисне вбивство).

Місце інциденту Google Maps

"Наразі в Печерському районному суді м. Києва вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Також під час проведення слідчих дій отримані відеозаписи з камер відеоспостереження, допитані свідки та очевидців даної пригоди", — сказано в повідомленні.

Місце інциденту інформатор

Нагадаємо, на вулиці Саперне поле в Києві сталася бійка між двома чоловіками, у результаті чого один із учасників знепритомнів і помер на місці.

Очевидці розповіли, що у жертви відбувся "дорожній" конфлікт із невідомим, який вигулював двох собак — вони не змогли ''поділити'' пріоритетність руху.

У мережі з'явилося фото підозрюваного, він був одягнений у спортивний костюм і пуховик.

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У скоєнні злочину підозрюється боксер Петро Очеретяний. Він особисто прийшов разом з адвокатом у Печерське управління поліції.

Як писав OBOZREVATEL, загиблим під час перепалки виявився військовослужбовець Управління державної охорони Василь Х.

Момент його жорстокого вбивства в центрі Києва потрапив на відео.