Вбивство дитини у Києві: депутат Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, чийого трирічного сина Олександра було вбито у столиці 1 грудня 2019 року, заявив, що на нього і його сім'ю готують новий замах.

Таке припущення Соболєв зробив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook. За словами чоловіка, після трагічної смерті хлопчика у нього є одна мета – щоб винні були покарані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За останні два тижні відбулося багато подій. У мене з'явилася стовідсоткова інформація про підготовку нового замаху на мене і мою сім'ю. Ця сама інформація є і у поліції..." – написав депутат.

Депутат Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього

За словами Соболєва, водночас поліція міста Києва зняла на кілька днів охорону з нього та його рідних. Чоловікові це здалося дуже дивним.

"Нагадаю, що за попередні два місяці, поки кримінальну справу щодо розслідування вбивства мого сина була в цьому підрозділі, слідство не просунулося ані на крок..." – додав чоловік.

Депутат також звернувся до президента України Володимира Зеленського як до батька дітей із проханням.

"Виділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої можна не тільки притягнути до відповідальності винних у смерті мого сина, а й запобігти великій кількості нових смертей..." – наголосив Соболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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