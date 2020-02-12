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12 лютого • оновлено в 13:29
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Вбивство дитини у Києві: депутат Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього

6.3т
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Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, чийого трирічного сина Олександра було вбито у столиці 1 грудня 2019 року, заявив, що на нього і його сім'ю готують новий замах.

Таке припущення Соболєв зробив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook. За словами чоловіка, після трагічної смерті хлопчика у нього є одна мета – щоб винні були покарані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За останні два тижні відбулося багато подій. У мене з'явилася стовідсоткова інформація про підготовку нового замаху на мене і мою сім'ю. Ця сама інформація є і у поліції..." – написав депутат.

Депутат Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього

Депутат Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього

За словами Соболєва, водночас поліція міста Києва зняла на кілька днів охорону з нього та його рідних. Чоловікові це здалося дуже дивним.

"Нагадаю, що за попередні два місяці, поки кримінальну справу щодо розслідування вбивства мого сина була в цьому підрозділі, слідство не просунулося ані на крок..." – додав чоловік.

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Депутат також звернувся до президента України Володимира Зеленського як до батька дітей із проханням.

"Виділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої можна не тільки притягнути до відповідальності винних у смерті мого сина, а й запобігти великій кількості нових смертей..." – наголосив Соболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Замах на Соболєва
Місце
Україна Київ
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