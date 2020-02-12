Вбивство дитини у Києві: депутат Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, чийого трирічного сина Олександра було вбито у столиці 1 грудня 2019 року, заявив, що на нього і його сім'ю готують новий замах.
Таке припущення Соболєв зробив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook. За словами чоловіка, після трагічної смерті хлопчика у нього є одна мета – щоб винні були покарані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"За останні два тижні відбулося багато подій. У мене з'явилася стовідсоткова інформація про підготовку нового замаху на мене і мою сім'ю. Ця сама інформація є і у поліції..." – написав депутат.
Депутат Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього
За словами Соболєва, водночас поліція міста Києва зняла на кілька днів охорону з нього та його рідних. Чоловікові це здалося дуже дивним.
"Нагадаю, що за попередні два місяці, поки кримінальну справу щодо розслідування вбивства мого сина була в цьому підрозділі, слідство не просунулося ані на крок..." – додав чоловік.
Депутат також звернувся до президента України Володимира Зеленського як до батька дітей із проханням.
"Виділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої можна не тільки притягнути до відповідальності винних у смерті мого сина, а й запобігти великій кількості нових смертей..." – наголосив Соболєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного у замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києві 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
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