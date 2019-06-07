Вбивство дитини під Києвом: з'явилися нові скандальні факти про підозрюваного

Один з поліцейських, який підозрюється у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, тричі ухилявся від служби в зоні ООС.

Він підлягав обов'язковій ротації на Донбас як правоохоронець, який не пройшов переатестацію, але відновився через суд, розповів глава НацполіціїСергій Князєв "1+1".

"Один з них (підозрюваних. – Ред.) чомусь тричі уникав ротаційного направлення на схід. І саме в травні був останній раз, коли йому укотре запропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду", – уточнив Князєв.

Приходько Укрінформ

Петровець Країна

Він не назвав імені цього підозрюваного, але підкреслив, що він був відновлений на службі в 2018 році. Як повідомлялося раніше, обидва фігуранти розслідування, Володимир Петровець і Іван Приходько, були звільнені з органів і потім прийняті назад.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятирічний Кирило, якого 31 травня в Переяслав-Хмельницькому Київської області, попередньо, поранили в голову з пістолета п'яні поліцейські, помер в лікарні, не приходячи до тями.

Під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково потрапили в дитини. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

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