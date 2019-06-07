ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Вбивство дитини під Києвом: з'явилися нові скандальні факти про підозрюваного

867Читати матеріал російською

Один з поліцейських, який підозрюється у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, тричі ухилявся від служби в зоні ООС.

Він підлягав обов'язковій ротації на Донбас як правоохоронець, який не пройшов переатестацію, але відновився через суд, розповів глава НацполіціїСергій Князєв "1+1".

"Один з них (підозрюваних. – Ред.) чомусь тричі уникав ротаційного направлення на схід. І саме в травні був останній раз, коли йому укотре запропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду", – уточнив Князєв.

Новини
Вбивство дитини під Києвом: екс-голова обласної поліції отримав нову посаду
Приходько

Приходько

Укрінформ

Петровець

Петровець

Країна

Він не назвав імені цього підозрюваного, але підкреслив, що він був відновлений на службі в 2018 році. Як повідомлялося раніше, обидва фігуранти розслідування, Володимир Петровець і Іван Приходько, були звільнені з органів і потім прийняті назад.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятирічний Кирило, якого 31 травня в Переяслав-Хмельницькому Київської області, попередньо, поранили в голову з пістолета п'яні поліцейські, помер в лікарні, не приходячи до тями.

Під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

Незабаром вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково потрапили в дитини. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли склад зброї.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Вбивство копами дитини під Києвом" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вбивство копами дитини під Києвом
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel