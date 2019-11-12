Вбивство дитини під Києвом: у справі трапився скандальний поворот

Адвокат сім'ї загиблого 5-річного Кирила Тлявова Олександр Щербина звинуватив Державне бюро розслідувань у бездіяльності.

За його словами, сторони загиблого навіть не повідомили про зміну підозри двом поліцейським Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Про це повідомляє 24 Канал.

Він додав, що ДБР ігнорує представників потерпілих і самих потерпілих.

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"Що стосується перекваліфікації, то я жодним чином прокоментувати це не можу, оскільки про таку процесуальній дії мені не відомо. Нам, як представникам потерпілих про проведення такої процесуальної дії як вручення зміненого підозри не повідомляли жодним чином і такого процесуального документа, на жаль, у нас немає ", – пояснив адвокат.

Він додав, що протягом досудового розслідування сторона неодноразово зверталася до ДБР з відповідними клопотаннями. Вони були проігноровані досудовим.

"Це мене, як представника, дійсно дивує. Чому орган досудових розслідувань сприймає нас як загрозу?" – зазначив Щербина.

Він додав, що була перекваліфікація до статті 119.

"Згідно з цією статтею, одному фігуранту, якого вже встановили, загрожує до 5 років позбавлення волі. Є також частина 4 статті 296, яка говорить про те, що можливий трохи болів більший термін – до 7 років позбавлення волі. Але мене дивує така бездіяльність ГБР за фактом розслідування за статтею 304 – втягнення неповнолітнього. Оскільки ми, як представники потерпілого про це клопотали ", – підсумував він.

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