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/Кримінал

Вбивство дитини під Києвом: поліція розсекретила дані про зброю

1.6тЧитати матеріал російською

5-річний Кирило Тлявов, у вбивстві якого підозрюють двох поліцейських із Переяслав-Хмельницького, був поранений з дрібнокаліберної гвинтівки.

Однак зброю на місці злочину так і не було знайдено, пишуть comments.ua.

"Попередньо постріл виконувався з дрібнокаліберної гвинтівки. Не з пістолета. На момент передачі справи у ДБР, гвинтівки не було", – повідомив в. о. начальника поліції Київщини Андрій Небетов.

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Згідно з повідомленням на сайті Переяслав-Хмельницької ради, прощання з Кирилом пройде 5 червня о 12-й годині. Церемонія відбудеться за місцем проживання сім'ї, а поховають хлопчика на кладовищі мікрорайону Трубайлівка.

Загиблий

Загиблий

Переяслав-Хмельницька рада

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 4 червня Голосіївський районний суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця та Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.

Лікарі боролися за життя 5-річного Кирила з 31 травня. Того дня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрілянині назвали поліцейських, які в позаслужбовий час стріляли по банках.

Разом із правоохоронцями на місці стрілянини нібито перебували син одного з них зі своїм другом. За словами адвоката сім'ї загиблого, зброя, з якої був здійснений постріл, могла перебувати в руках 14-річного сина підозрюваного Володимира Петровця.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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