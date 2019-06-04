Вбивство дитини під Києвом: Князєв звільнив главу Нацполіції області

Глава Нацполіції Сергій Князєв звільнив начальника ГУ поліції Київщини Дмитра Ценова, який подав у відставку після вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Про це 4 червня в коментарі УНН заявив спікер Нацполіції Микола Жукович. За його словами, Ценов вже попрощався з колективом.

"Наскільки я зрозумів, він був звільнений ще вночі", – зазначив спікер.

Дмитро Ценов

Замість Ценова в. о. начальника ГУ Нацполіції Київської області буде призначений Андрій Небитов.

Як відомо, підозрюваними у вбивстві стали двоє співробітників правоохоронних органів. Вони в нетверезому стані стріляли по банках, куля потрапила в голову дитини.

Як писав OBOZREVATEL, 5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися" зі зброєю.

Глава Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов подав рапорт про звільнення із займаної посади і попросив відправити його в зону проведення ООС.

Суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.

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