ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Вбивство дитини під Києвом: Князєв звільнив главу Нацполіції області

1.2тЧитати матеріал російською

Глава Нацполіції Сергій Князєв звільнив начальника ГУ поліції Київщини Дмитра Ценова, який подав у відставку після вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Про це 4 червня в коментарі УНН заявив спікер Нацполіції Микола Жукович. За його словами, Ценов вже попрощався з колективом.

"Наскільки я зрозумів, він був звільнений ще вночі", – зазначив спікер.

Новини
Вбивство дитини копами: в МВС пояснили, чому мовчить Аваков
Дмитро Ценов

Дмитро Ценов

Замість Ценова в. о. начальника ГУ Нацполіції Київської області буде призначений Андрій Небитов.

Як відомо, підозрюваними у вбивстві стали двоє співробітників правоохоронних органів. Вони в нетверезому стані стріляли по банках, куля потрапила в голову дитини.

Як писав OBOZREVATEL, 5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися" зі зброєю.

Глава Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов подав рапорт про звільнення із займаної посади і попросив відправити його в зону проведення ООС.

Суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Вони свою провину заперечують.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Сергій Князєв
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванова Оксана
Иванова Оксана
Огромнoe спаси6o вcем тeм, ктo пoкaзал мнe прeкраcный сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁8w39dz9 Простo пpойдя oпрос пoлyчила пoчти пoлугодoвую заpплaтy)) Пользуйтecь, пoка eщe еcть вoзможноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Смирнова Надежда
Смирнова Надежда
Cпаcи6o всeм тем, ктo покaзaл мнe пpeкрacный сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁d89ksn Пpocто прoйдя опpоc полyчилa пoчти полугoдoвyю зaрплатy)) Пользyйтecь, пoка еще eсть возмoжность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки