Вбивство Бабченка: в МВС розкрили перші деталі і версії

Однією з версій вбивства журналіста Аркадія Бабченко будуть дії російських спецслужб.

Про це заявив нардеп від "Народного фронту" і член колегії МВС Антон Геращенко в Facebook.

"Путінський режим мітить в тих, кого не можна зламати або залякати", - написав він.

Геращенко повідомив деталі злочину.

"Сьогодні в Києві на порозі квартири, де він жив, був застрелений відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, послідовний противник путінського режиму і Друг України. У будинку закінчився хліб. Аркадій пішов в магазин. Вбивця на нього чекав на сходовій клітці в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло, в спину, зробив кілька пострілів в спину Аркадію Бабченку. Серце Аркадія зупинилося в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню. На місце вбивства Друга України виїхала слідчо-оперативна група поліції. Кращі слідчі будуть займатися розслідуванням цього жорсткого вбивства. Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те що насправді відбувається в Росії і в Україні", - підкреслив нардеп.

"Нехай земля буде тобі пухом Аркадій! Знаю, тебе не можна було купити або залякати. Ти став ще одним мучеником за свободу і процвітання Росії і світ в Україні ...", - написав Геращенко.

Перша версія мотивів вбивства Аркадія Бабченка - його професійна діяльність, заявив начальник ГУ НП в Києві Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна".

"Перша версія і очевидна - це професійна діяльність. Але в даний час ще рано робити якісь конкретні версії. Ми опрацьовуємо прилеглу територію і місце злочину, будинок, встановлюємо наявність відеокамер, потім ми зможемо вже, проаналізувавши всі зібрані матеріали, будувати якісь то конкретні версії", - заявив Крищенко.

Він також повідомив, що дружина загиблого поки що не може надати свідчення, оскільки знаходиться в шоковому стані. З нею зараз працюють медики і психологи.

"Поки що я все вам сказав", - підкреслив Крищенко.

Крім того, Крищенко заявив, що Аркадій Бабченко не звертався до поліції із заявами про погрози.

"До Нацполіціі Києва, до нас таких звернень не було. У нас не було з ним кримінальних проваджень, де б він проходив свідком або особою, яка потребує допомоги. Відповідний запит вже є в СБУ. Завтра ми зможемо надати інформацію взагалі по Нацполіціі України з цього приводу. Але він не охоронявся, поки виходить так", - повідомив він.

Також поліція опублікувала фоторобот вбивці.

Нагадаємо, з'явилися перші фото застреленого Бабченка і місця злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтер і товариш убитого Мирослав Гай розповів про погрози журналісту.