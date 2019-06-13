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/Кримінал

У кафе під Києвом із ножем напали на підлітків: відео

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У Глевасі Київської області в кафе із ножем напали на двох підлітків. Одного з постраждалих довелося госпіталізувати.

Особи зловмисників невідомі, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Внаслідок нез’ясованого поки конфлікту були побиті та поранені ножем двоє неповнолітніх. Нападники втекли з місця НП", – уточнили в соцмережі.

Початок бійки

Початок бійки

Скріншот

Бійка

Бійка

Скріншот

На записі з камер спостереження видно, що розняти бійку намагалися дівчата-офіціантки. Вони старалися стримувати хлопців, а після цього викликали медиків та поліцію.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві поблизу нічного клубу відбулася жорстока бійка. Потерпілий і нападник знайомі не були й посварилися через жінку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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