У кафе під Києвом із ножем напали на підлітків: відео

У Глевасі Київської області в кафе із ножем напали на двох підлітків. Одного з постраждалих довелося госпіталізувати.

Особи зловмисників невідомі, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Внаслідок нез’ясованого поки конфлікту були побиті та поранені ножем двоє неповнолітніх. Нападники втекли з місця НП", – уточнили в соцмережі.

Початок бійки Скріншот

Бійка Скріншот

На записі з камер спостереження видно, що розняти бійку намагалися дівчата-офіціантки. Вони старалися стримувати хлопців, а після цього викликали медиків та поліцію.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві поблизу нічного клубу відбулася жорстока бійка. Потерпілий і нападник знайомі не були й посварилися через жінку.

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