"Усім байдуже!" Захист потерпілих у ДТП із тещею Притули заявив про гальмування справи

Захист потерпілих у ДТП із тещею шоумена Сергія Притули й депутата від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка – Лілією Сопельник – не знає про долю розслідування, йому навіть не дали ознайомитися із текстом підозри.

У цьому запевнив адвокат потерпілих Юрій Сухов, йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Так, справа скоро буде передана до суду. Тому з матеріалами мають ознайомитися самі потерпілі.

"Я вперше від вас це чую. Нам взагалі ніхто нічого не повідомляє. Слідчий пішов у відпустку, усім байдуже", – заявив Сухов журналістам. За його словами, уже було надіслано адвокатського листа до прокуратури і генпрокурора Руслана Рябошапки, проте ніхто не відповів.

Захист потерпілих у ДТП із тещею Притули заявив про гальмування справи. Ілюстрація

Водночас адвокатка Сопельник – Олена Сторожук запевнила, що водійка станом на 19 лютого перебувала під нічним домашнім арештом.

"Досудове розслідування завершене, з матеріалами справи повинні ознайомитися потерпілі", – зазначила вона.

Втім, за словами Сухова, вони не лише не знають про долю розслідування, їх вдруге навіть не запросили на суд, де розглядався запобіжний захід для Сопельник.

"Таке враження, що навколо справи цілковита тиша, і за таких умов вони хочуть спустити її на гальмах. Ми навіть досі не бачили тексту підозри, від нас усе приховують. Але ми наполягаємо на тому, щоб покарання для винуватиці було реальним", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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