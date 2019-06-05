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/Кримінал

Убивство 5-річного хлопчика під Києвом: дружина копа виступила з цинічною заявою

15.1тЧитати матеріал російською

Дружина поліцейського Володимира Петровця, якого звинувачують у смертельному пострілі в 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, Ольга заявила, що у загибелі дитини нібито винні його ж батьки.

"З їхнього будинку можна було побачити, що на галявині стріляють. Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими", — цитує її слова "Сегодня".

Водночас жінка стверджує, що того дня її чоловік більшість часу проводив зі своїми дітьми, 8-річними дівчатками-близнючками — годував їх морозивом, водив у піцерію.

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Володимир Петровець і загиблий Кирило з мамою

Володимир Петровець і загиблий Кирило з мамою

"В обід Вова і Ваня (Приходько — другий обвинувачений) віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину. Нетверезим чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні — цього я не знаю. Адже там було ще декілька людей", — сказала Ольга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрювані у вбивстві хлопчика не дають свідчень, відмовилися пройти тести на алкоголь і не дозволили провести експертизу на наявність пороху на руках. Також хтось із близьких, ймовірно, допомагає їм уникнути покарання і ховає зброю.

Нагадаємо:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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леня зе
леня зе
а я вчера писал.чего без каски.без броника и чего без присмотра гуляет вне дома.она читал обоз
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Самосуд. И начать с этой суки.
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