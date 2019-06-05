Убивство 5-річного хлопчика під Києвом: дружина копа виступила з цинічною заявою

Дружина поліцейського Володимира Петровця, якого звинувачують у смертельному пострілі в 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, Ольга заявила, що у загибелі дитини нібито винні його ж батьки.
"З їхнього будинку можна було побачити, що на галявині стріляють. Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими", — цитує її слова "Сегодня".
Водночас жінка стверджує, що того дня її чоловік більшість часу проводив зі своїми дітьми, 8-річними дівчатками-близнючками — годував їх морозивом, водив у піцерію.
Володимир Петровець і загиблий Кирило з мамою
"В обід Вова і Ваня (Приходько — другий обвинувачений) віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину. Нетверезим чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні — цього я не знаю. Адже там було ще декілька людей", — сказала Ольга.
Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрювані у вбивстві хлопчика не дають свідчень, відмовилися пройти тести на алкоголь і не дозволили провести експертизу на наявність пороху на руках. Також хтось із близьких, ймовірно, допомагає їм уникнути покарання і ховає зброю.
Нагадаємо:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяславі-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця й Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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