У зґвалтуванні в Кагарлику з'явилася нова потерпіла: адвокатка заявила про насильство над неповнолітньою

Адвокатка постраждалої у справі про згвалтування у Кагарлику на Київщині Нелі Погребицької повідомила, що підозрювані поліцейські вчиняли незаконні дії щодо неповнолітньої сестри дівчини – Алли.

Про це заявила на брифінгу, 25 червня, адвокатка Олена Сотник. За її словами, правоохоронці фактично викрали її і вчиняли слідчі дії без будь-яких підстав. Відбулося це, за інформацією адвокатки, за кілька годин до подій із Нелею.

"У нас є ще один фігурант у цій справі і ми заяву вже подали. Про вчинення злочину відносно малолітньої сестри Нелі, яку звуть Алла. Відносно неї також ці самі підозрювані, за декілька годин до того як почалися події з Нелею, вчиняли незаконні дії як з неповнолітньою", – заявила Сотник.

Адвокати заявили, що сільські мешканці бояться поліції, бо вона є там єдиною владою і їм немає до кого звернутись у разі протиправних дій правоохоронців.

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