У Києві у військовому госпіталі помер солдат строкової служби, якого 13 жовтня доставили з танкового навчального центру "Десна" (Чернігівська область).

У відповідних документах було вказано, що він отримав важку черепно-мозкову травму "під час падіння на сходовому прольоті у своїй частині". Про це "Страна" дізналася з власних джерел у військовому госпіталі.

Лікарі медзакладу не змогли врятувати хлопця, і 17 жовтня він помер. Солдату 14 жовтня виповнилося 25 років.

У військовому госпіталі Києва помер травмований за дивних обставин солдат

Джерела видання в госпіталі припустили, що причиною травм могли стати нестатутні відношення або "дідівщина".

Поліція столиці розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в госпіталі Львова у вівторок, 15 жовтня, помер український військовослужбовець Олександр Воробей. Він отримав поранення на Донбасі 27 вересня, після переніс операцію в Харкові.

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