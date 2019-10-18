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18 жовтня • оновлено в 17:52
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/ Кримінал

У військовому госпіталі Києва помер травмований за дивних обставин солдат

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У Києві у військовому госпіталі помер солдат строкової служби, якого 13 жовтня доставили з танкового навчального центру "Десна" (Чернігівська область).

У відповідних документах було вказано, що він отримав важку черепно-мозкову травму "під час падіння на сходовому прольоті у своїй частині". Про це "Страна" дізналася з власних джерел у військовому госпіталі.

Лікарі медзакладу не змогли врятувати хлопця, і 17 жовтня він помер. Солдату 14 жовтня виповнилося 25 років.

У військовому госпіталі Києва помер травмований за дивних обставин солдат

У військовому госпіталі Києва помер травмований за дивних обставин солдат

Джерела видання в госпіталі припустили, що причиною травм могли стати нестатутні відношення або "дідівщина".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очевидно, что российские оккупанты проникли в часть и столкнули с лестницы. Перемирие отменяется.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Соболезную … к огромному сожалению лестница стала причиной того что 25-ти летний солдат не стал героем Украины убившим украинских детей стариков и мирного населения как он этого хотел …. и да первый раз слышу что свинарник имеет несколько этажей - во всеммире это одноэтажные здания - украинцам надо пересмотреть архитектуру своих свинарников ...
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70rus xxx
70rus xxx
Думаю,всем все понятно.
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