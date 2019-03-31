У центрі Києва "замінували" готель

У поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування готелю на вулиці Інститутській. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місці події працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, наряди патрульних, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і рятувальники. Відбувається евакуація близько 150 чоловік.

Працівники столичної поліції отримали інформацію про замінування будівлі на вулиці Інститутській. За викликом одразу виїхали фахівці профільних служб для перевірки "об'єкта" і прилеглої до нього території.

У Нацполіціі виданню "Українська правда" повідомили, що перевірка за фактом повідомлення про "замінування" проводиться в готелі "Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня в поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата в президенти Анатолія Гриценка за адресою вул. Антоновича, 23-Б.

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