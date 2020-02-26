У центрі Києва відомого бізнесмена знайшли з кулею у голові – ЗМІ

У центрі Києва, в квартирі на вулиці Городецького, 25 лютого, знайшли застреленим бізнесмена Леоніда Вульфа.

Таку інформацію опублікувала "Страна" з посиланням на власні джерела у МВС. За даними журналістів, його тіло виявили друзі. Бізнесмен не відповідав на дзвінки, через що його адвокат з дружиною і ще одним знайомим вирішили навідати чоловіка.

Коли вони прибули на місце, двері квартири були замкнені. Друзі Вульфа були змушені відкрити їх дублікатом ключів, який був у адвоката. Так, за інформацією видання, у коридорі вони виявили закривавлене тіло бізнесмена з простреленою головою.

"В руках у нього був пістолет-кулемет "Скорпіон". Тут знайшли і одну стріляну гільзу. Обстановка в квартирі не була порушена, що не могло вказувати на боротьбу, вхідні двері та замки були цілими, тому поки головна версія слідства – самогубство", – йдеться в матеріалі.

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