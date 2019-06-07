У центрі Києва відбулися масові сутички: затримано 10 осіб

У центрі Києва під будівлею кінотеатру 7 червня відбулися зіткнення між представниками Муніципальної варти й активістами.

Приміщення кінотеатру "Київ" було закрито з самого ранку. У прес-службі КМДА повідомили, що це пов'язано з проведенням інвентаризації після старого балансоутримувача ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ" перед передачею новому (Cinema City).

За словами місцевої влади, ТОВ "Кінотеатр Київ" у квітні й травні не давав новому розпоряднику перевірити складські приміщення та наявність обладнання, яке належить київській громаді. У зв'язку з цим було ухвалено рішення повністю закрити його для відвідувань на один день.

Представники ж кінотеатру назвали це рейдерським захопленням, а підтримати їх прийшла низка кінематографістів.

"Приміщення кінотеатру заблоковано особами у формі – муніципальною охороною і озброєною поліцією. На задньому фоні чутно погроми або постріли", – повідомила журналістка Людмила Чуркова.

Кінотеатр "Київ" Facebook

Після цього, за її словами, десятки поліцейських увірвалися в піцерію, яка розташована в приміщенні кіно, і вивели звідти декілька осіб, імовірно, з Муніципальної варти.

Також вона оприлюднила відео, де видно застосування сили співробітниками охоронної служби щодо активіста. Постраждалого Миколу Базаркіна схопили за шию, коли він намагався пройти через закриту огорожу. На записі чутно, як чоловік сильно кричить (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Facebook Ludmyla Chyrkova

Глава поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що було затримано 10 осіб, передає "Інтерфакс-Україна".

"У поліцію надійшла інформація про те, що служби КМДА проводять інвентаризацію, технічні заходи в кінотеатрі "Київ", їх супроводжувала Київська муніципальна варта, комунальне підприємство. І на них напали приблизно 20 осіб, які намагалися увірватися в приміщення. Приїхали поліцейські наші, спецпризначенці, затримали цих осіб", – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, минулий балансоутримувач кінотеатру платив за його оренду до міського бюджету всього 4700 гривень на місяць, оскільки договір був укладений приблизно 20 років тому. Після проведення конкурсу новим орендарем став Cinema City, який буде платити щомісяця понад 2 000 000 грн.

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