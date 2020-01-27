У центрі Києва біля метро раптово провалився асфальт: фото з місця НП

У центрі Києва, біля входу до станції метро "Хрещатик" (з боку вулиці Інститутська), раптово провалився асфальт.

НП трапилася 27 січня. Про це написало видання "Вечірній Київ" (щоб подивитися фото, дсокрольте до кінця сторінки).

Уранці цього ж дня жодних ремонтних робіт на місці не проводили, але обвал обгородили обмежувальною стрічкою. Інформації про причини НП наразі немає.

У центрі Києва біля метро раптово провалився асфальт Вечірній Київ

Новини У Києві автобус провалився у величезну яму на асфальті

У центрі Києва біля метро раптово провалився асфальт Вечірній Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 30 липня біля Центрального залізничного вокзалу провалився асфальт – у величезній ямі виднілися труби. А вже 15 серпня схожа ситуація спостерігалася і біля Офісу президента Володимира Зеленського в центрі міста.

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