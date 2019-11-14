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14 листопада • оновлено в 11:00
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У судді Госпсуду Києва викрали елітне авто

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В Оболонському районі Києва у судді Господарського суду міста викрали елітний автомобіль Lexus.

Подія трапилася біля одного з ресторанів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Авто було припарковане поряд із закладом, коли невстановлена особа його викрала. У транспортному засобі також була належна судді зброя – пістолет Shmayser.

У судді Госпсуду Києва викрали елітне авто

У судді Госпсуду Києва викрали елітне авто

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Побили власника і відібрали ключі: під Києвом нахабно викрали авто

Сам автомобіль перебував у судді в користуванні. За фактом викрадення машини розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 8 листопада двоє невідомих напали на члена атестаційної комісії у Генпрокуратурі України та засновника громадської організації StateWatch Олександра Лємєнова.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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