У Києві сталася вогняна ДТП із ''євробляхою'': моторошні фото і відео

У ніч на 1 січня в Києві трапилася вогняна аварія із потерпілими. ДТП сталася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожнє загородження, після чого авто загорілося, повідомляє "Інформатор".

На момент події у легковику перебувало четверо людей.

Водія і пасажирів Clio встигли евакуювати свідки ДТП. Загиблих немає.

ДТП у Києві

На місці події працювали рятувальники, дві карети швидкої допомоги, а також патрульні поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.

ДТП у Києві Google. Maps

ДТП у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області 1 січня у лобовому зіткненні двох легкових автомобілів загинули восьмеро осіб, серед яких – троє дітей. Обставини події встановлюються.