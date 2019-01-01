У Києві сталася вогняна ДТП із ''євробляхою'': моторошні фото і відео

У ніч на 1 січня в Києві трапилася вогняна аварія із потерпілими. ДТП сталася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.
Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожнє загородження, після чого авто загорілося, повідомляє "Інформатор".
На момент події у легковику перебувало четверо людей.
Водія і пасажирів Clio встигли евакуювати свідки ДТП. Загиблих немає.
ДТП у Києві
На місці події працювали рятувальники, дві карети швидкої допомоги, а також патрульні поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.
ДТП у Києві
Google. Maps
ДТП у Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області 1 січня у лобовому зіткненні двох легкових автомобілів загинули восьмеро осіб, серед яких – троє дітей. Обставини події встановлюються.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".