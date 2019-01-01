МоваЯзык
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві сталася вогняна ДТП із ''євробляхою'': моторошні фото і відео

Читати матеріал російською

У ніч на 1 січня в Києві трапилася вогняна аварія із потерпілими. ДТП сталася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожнє загородження, після чого авто загорілося, повідомляє "Інформатор".

На момент події у легковику перебувало четверо людей.

Водія і пасажирів Clio встигли евакуювати свідки ДТП. Загиблих немає.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

На місці події працювали рятувальники, дві карети швидкої допомоги, а також патрульні поліцейські. Обставини ДТП встановлюються.

Новини
''Прокляте місце'' під Києвом: як уникнути страшних ДТП
ДТП у Києві

ДТП у Києві

Google. Maps

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області 1 січня у лобовому зіткненні двох легкових автомобілів загинули восьмеро осіб, серед яких – троє дітей. Обставини події встановлюються.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіВійна на дорогах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
3
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги