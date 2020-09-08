У поліції повідомили нові деталі побиття Балуха: зникли телефон і банківська картка

У побитого в Києві колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська картка.

Як повідомляє пресслужба київської поліції, потерпілого мають намір опитати в лікарні.

"Сьогодні (8 вересня. – Ред.), приблизно о 12:00, в столичну поліцію надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з'ясування всіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Балуха госпіталізували з тілесними ушкодження з "Гідропарку".

"Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події. Крім того, поліціянти перебувають у лікувальному закладі, щоб поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, залежно від обставин вчинення правопорушення", – йдеться в інформації.

Зараз проводиться перевірка, за результатами якої буде дано правову кваліфікацію цієї події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у важкому стані.

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