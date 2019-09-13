"У нього ж план!" У Києві водій маршрутки втрапив у гучний скандал

У Святошинському районі Києва люди помітили маршрутний автобус, який рухався просто тротуаром. Інцидент зняли на відео, а у мережі ситуацію почали обурено коментувати.

Маршрутку побачили на вулиці Сім'ї Сосніних, написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Ідеш такий тротуаром, ідеш, потім – набридло і сідаєш у маршрутку. Зручно ж, ні?

Київ, Сім'ї Сосніних, #AI0708AA (#Кийтранс)", – йдеться у повідомленні.

У Києві водій маршрутки втрапив у скандал

Користувачі розсердилися через таку поведінку водія автобуса.

"Головне – це сервіс і безпека", "Ну це взагалі сваволя!!!! Де поліція? Перевізника позбавити ліцензії! Так, перевізника!!!!", "Водія оштрафувати, і нехай знає, як порушувати. Але повірте, водій кричатиме, що в нього план і потрібно навіть, незважаючи на затори, летіти і забирати людей", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, різні інциденти трапляються у маршрутках Києва досить часто. Наприклад, у серпні водій автобуса відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши навіть причини.

Також у маршрутці №401 (Залізничний вокзал "Південний" – вул. Чорнобильська) трапився гучний скандал. Водія звинуватили в тому, що він не реагував на прохання пасажира знизити гучність музики. А його друг відверто нахамив чоловіку.

А буквально днями у Києві місцева жителька поскаржилася на те, що з внутрішнього боку дверей в одній із маршруток стирчав шматок залізної труби з необробленими кінцями. Через це жінка отримала кілька рваних ран на нозі.

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