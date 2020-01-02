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2 січня • оновлено в 13:30
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/ Кримінал

У МВС пояснили, чому не штрафують українців за запуск феєрверків

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Правоохоронці не реагували на запуски феєрверків, використання яких заборонила Київрада, адже кримінальну чи адміністративну відповідальність за такі порушення не було передбачено.

Про це повідомила пресслужба МВС Українин на своїй сторінці у Facebook. Київрада заборонила застосування піротехніки аж до закінчення ООС.

"Ви обурювались, чому поліція не реагувала на канонади феєрверків, якщо це заборонено. Пояснюємо – рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Однак, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися", – йдеться в дописі.

У Києві запускали феєрверки, незважаючи на заборону

У Києві запускали феєрверки, незважаючи на заборону

Відповідно до Адміністративного кодексу, поліція слідкує лише за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.

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"Прибережемо феєрверки до звільнення Криму і Донбасу!" У МВС потужно звернулися до українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Київрада Міністерство внутрішніх справ України
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Как заявило МВД, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, поэтому преступникам на Новый год пришлось самим вязать себя гирляндами и усами Деда Мороза.
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