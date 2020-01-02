У МВС пояснили, чому не штрафують українців за запуск феєрверків

Правоохоронці не реагували на запуски феєрверків, використання яких заборонила Київрада, адже кримінальну чи адміністративну відповідальність за такі порушення не було передбачено.

Про це повідомила пресслужба МВС Українин на своїй сторінці у Facebook. Київрада заборонила застосування піротехніки аж до закінчення ООС.

"Ви обурювались, чому поліція не реагувала на канонади феєрверків, якщо це заборонено. Пояснюємо – рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Однак, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися", – йдеться в дописі.

У Києві запускали феєрверки, незважаючи на заборону

Відповідно до Адміністративного кодексу, поліція слідкує лише за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року.

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