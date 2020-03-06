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6 березня • оновлено в 12:16
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У метро Києва пролунав вибух: ексклюзивні подробиці

33.3т
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На станції метро "Вокзальна" в Києві в п'ятницю вранці, 6 березня, пролунав вибух.

Таку інформацію підтвердили журналістам OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Києва. У вагоні потяга підірвали петарду.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пасажирів вивели з вагону, адже спершу причина вибуху була невідомою.

У метро Києва пролунав вибух. Ілюстрація

У метро Києва пролунав вибух. Ілюстрація

Правоохоронці почали розшукувати людей, які можуть бути причетні до інциденту.

Також на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook уточнили, що сам потяг відправили в депо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 4 березня раптово закривали входи і виходи на станцію метро "Палац спорту", а також відповідну пересадку. Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок про "замінування".

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк, Ірина Касьянова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zrada z Kolorado
Zrada z Kolorado
опять рука....?
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Zotov Vasily
Zotov Vasily
НКВД уже обвиняли?
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Исаев Максим
Исаев Максим
Где-то на видео хорошо было видно, как на станции перед взblвом за колонной прошмыгнул Кровавый ПутЕн...
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