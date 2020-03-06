У метро Києва пролунав вибух: ексклюзивні подробиці

На станції метро "Вокзальна" в Києві в п'ятницю вранці, 6 березня, пролунав вибух.

Таку інформацію підтвердили журналістам OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Києва. У вагоні потяга підірвали петарду.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пасажирів вивели з вагону, адже спершу причина вибуху була невідомою.

У метро Києва пролунав вибух. Ілюстрація

Правоохоронці почали розшукувати людей, які можуть бути причетні до інциденту.

Також на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook уточнили, що сам потяг відправили в депо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 4 березня раптово закривали входи і виходи на станцію метро "Палац спорту", а також відповідну пересадку. Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок про "замінування".

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