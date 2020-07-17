У сміттєвому баку на Київщині знайшли мертве немовля

У Коцюбинському знайшли тіло немовляти в смітнику.

У смт. Коцюбинське Київської області знайшли тіло немовляти, викинуте в сміттєвий бак.

Про це 17 липня повідомила пресслужба обласної поліції на офіційному сайті. Правоохоронцям належить встановити особу породіллі.

Інформація про труп надійшла на спецлінію "102". На місце події виїхали слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, працівники ювенальної превенції, експерти, кінологи, оперативники та дільничні офіцери.

Тіло новонародженого направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Дніпрі 7-річна дівчинка втекла з дому через матір, яка захопилася алкоголем і забула про дитину. Протягом трьох днів маля проживало разом із сусідкою.