У київському аеропорту дівчині переламали пальці: фото, відео і подробиці НП

У київському аеропорту "Жуляни", 10 липня співробітники упустили дівчині на ногу важку шафу.

Як розповіла на своїй сторінці в Facebook знайома постраждалої, чоловіки перевозили меблі, що були погано закріплені (щоб подивитися кілька відео з місця події, проскрольте до кінця сторінки).

"Пригода сталася о 10 ранку. В аеропорту Kyiv на дитину впала шафа. Відкритий перелом двох пальців", – написала вона, уточнивши, що потерпілу доставили до лікарні №4, де не виявилося вати.

Постраждала в Жулянах facebook / irepnytska

Мати подруги 18-річної постраждалої вела трансляції на своїй сторінці. Жінка намагалася знайти відповідальних і зверталася до працівників аеропорту, але ніхто не зміг пояснити причину події. Більш того, всі вимагали вимкнути камеру, тому що "не телезірки".

У дівчини переламані пальці facebook.com/irepnytska

Співробітники наполягали на тому, що це був нещасний випадок. Чому "внутрішнє переміщення" меблів проходило без дотримання правил безпеки в людному місці, так ніхто і не відповів. В аеропорту підкреслили, що подібного роду НП сталася вперше.

"Нас представник прес-служби Галина Богдагенко пригостила кавою і передала цукерки Маші, яка лежить в лікарні. Ви відчуваєте абсурд ситуації? Їдемо на таксі. Аеропорт не запропонував перевезти нас додому. Не запитали координати батьків Маші, хоча всім ЗМІ говорять про те, що в "даний момент ведуться переговори з батьками про компенсацію". Не ведуться. Представники аеропорту не запропонували відвести постраждалу дитину до нормальної лікарні. Ми поїхали до дежурної. Де немає вати, таргани на першому поверсі та білизна по 30 грн", – підвела жінка підсумки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в "Жулянах" скасували рейс, тому що під час завантаження багажу працівники аеропорту на транспорті-навантажувачі в'їхали в борт літака.

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