У Києві звільнений судом грабіжник "тероризував" поліцейську. Фото

У Києві неодноразово судимий чоловік, опинившись на волі, вирішив помститися слідчій поліції, яка вела його справу. Шантажист, погрожуючи розправою жінці та її родині, почав вимагати гроші, а згодом пограбував її.

Як повідомила пресслужба департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook, до Київського міського управління департаменту звернулася слідча одного з управлінь поліції столиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Раніше вона проводила досудове розслідування за фактом здійснення крадіжки мешканцем Печерського району столиці – у січні матеріали було скеровано до суду. І хоча в минулому чоловік вже неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, пограбування і розбої, суд виніс рішення про умовний термін відбування покарання.

У Києві грабіжник "тероризував" поліцейську Facebook/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Згодом він вирішив помститися працівниці поліції, тому у лютому 23-річний рецедивіст почав надсилати на мобільний телефон слідчої поліції смс-повідомлення з погрозами про розправу, а потім – повторив це при навмисній зустрічі на вулиці.

Навесні у телефонній розмові чоловік висловив умову: або слідча перераховує йому на банківську карту 700 доларів США "моральної компенсації", або він розправиться з рідними поліцейської.

Жінка перерахувала необхідну суму, але того ж вечора вимагач підстеріг її біля помешкання, погрожуючи, ввірвався до житла та відібрав ювелірні прикраси, завдавши матеріального збитку на 14 тисяч гривень.

Кілька місяців потому злочинець знову напав на свою жертву у під’їзді будинку і, застосувавши фізичну силу, зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном, вартістю 17 тисяч гривень. А потім надіслав смс-повідомлення з вимогою перерахувати йому ще 2 тисячі доларів США за "спокій її родини".

Зібрані матеріали працівники внутрішньої безпеки НПУ скерували до слідчого управління ГУНП у місті Києві, де, під процесуальним керівництвом прокуратури столиці, було розпочато кримінальне провадження.

23-річного рецидивіста затримали бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, працівники Київського УДВБ НПУ та слідчі столичної поліції.

Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Готується оголошення підозри за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Додатково планується внесення відомостей до ЄРДР за ст.186 (Грабіж) КК України. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене злочинцю загрожує чималий термін позбавлення волі.

Він погрожував розправою жінці та її родині Facebook/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Затриманий почав вимагати гроші та обікрав поліцейську Facebook/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Правоохоронці затримали грабіжника Facebook/Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

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