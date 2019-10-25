У Києві знайшли труп у квартирі: що відомо

У Печерському районі Києва 25 жовтня спалахнула пожежа у житловому будинку на вулиці Бойчука, 4а. Саме там рятувальники знайшли труп людини.

Після прибуття на місце події вони встановили, що загорання виникло в одній із трьох кімнат квартири на першому поверсі п’ятиповерхівки, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

Рятувальники загасили пожежу і виявили у приміщенні тіло чоловіка, 1946 року народження.

У Києві знайшли труп в квартирі УНН

Вогонь пошкодив особисті речі та меблі, внаслідок НП також були закопчені стіни та стеля квартири. Причина займання буде встановлена пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва в середу, 9 жовтня, спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку на Лісовому проспекті, 15а. Також у багатоповерхівці на проспекті Павла Тичини в столиці України в четвер, 17 жовтня, трапилася серйозна пожежа.

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