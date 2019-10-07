Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві знайшли обезголовлений труп жінки: фото та відео 18+

11.8т Читати матеріал російською

У Києві в понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки.

Інцидент трапився недалеко від вулиці Привокзальної. Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 17:00, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що тіло жінки лежало на рейках, попередньо, її переїхав потяг, відрізавши голову. Особа загиблої встановлена, їй близько 45 років. При загиблій знайшли посвідчення співробітника "Укрзалізниці".

Новини
Знайшли з пробитою головою: Росію сколихнуло звіряче вбивство 15-річної

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Як з'ясували правоохоронці, труп виявили працівники депо. Вони одразу ж викликали поліцію і "швидку".

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи. Подробиці інциденту мають з'ясувати правоохоронці.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розшукують небезпечного маніяка, який, за попередніми даними, скоїв 1 вбивство та ще 4 напади. З'явився фоторобот підозрюваного.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии видео смерть Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
24
4
Смішно
1
Цікаво
30
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel