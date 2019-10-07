У Києві знайшли обезголовлений труп жінки: фото та відео 18+

У Києві в понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки.

Інцидент трапився недалеко від вулиці Привокзальної. Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 17:00, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відомо, що тіло жінки лежало на рейках, попередньо, її переїхав потяг, відрізавши голову. Особа загиблої встановлена, їй близько 45 років. При загиблій знайшли посвідчення співробітника "Укрзалізниці".

Фото з місця інциденту Інформатор

Як з'ясували правоохоронці, труп виявили працівники депо. Вони одразу ж викликали поліцію і "швидку".

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи. Подробиці інциденту мають з'ясувати правоохоронці.

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Фото з місця інциденту Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у Києві розшукують небезпечного маніяка, який, за попередніми даними, скоїв 1 вбивство та ще 4 напади. З'явився фоторобот підозрюваного.

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