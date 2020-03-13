У Києві жінка відкрила стрілянину по колишньому чоловіку. Фото з місця інциденту

У Печерському районі Києва, на вулиці Генерала Алмазова, жінка вистрелила у свого колишнього чоловіка та втекла.

Інцидент трапився пізно ввечері у четвер, 12 березня. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце відразу виїхали патрулі поліції та медики. Попередньо, приблизно о 22:00 жінка вистрелила у жертву з пістолета, а тоді втекла. Журналістам розповіли, що підозрювана – колишня дружина потерпілого.

У Києві жінка відкрила стрілянину по колишньому чоловіку Інформатор

Лікарі надали допомогу чоловіку. Куля влучила йому в ліве стегно.

У Києві жінка відкрила стрілянину по колишньому чоловіку Інформатор

Найімовірніше, нападниця стріляла з травматичного пістолета. Що саме стало причиною інциденту – невідомо.

У Києві жінка відкрила стрілянину по колишньому чоловіку Інформатор

У Києві жінка відкрила стрілянину по колишньому чоловіку Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня в Києві невідомі розстріляли елітний автомобіль Mercedes.

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