У Києві затримали підозрюваного у спонсорстві "ЛНР": суд оскандалився рішенням

Підозрюваний у фінансуванні терористів "ЛНР" заступник директора луганського лікеро-горілчаного заводу "Луга Нова" Дмитро Держак може вийти на свободу після внесення застави в 570 000 гривен.
Син найбільшого підприємця окупованого Луганська, який має посвідчення "учасника бойових дій ЛНР", може вийти з-під варти через нещодавнє рішення Конституційного суду (КС), який скасував обов'язковий запобіжний захід підозрюваним у тероризмі особам. Про це на своїй сторінці в Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.
"Гуманний КС вирішив, що неправильно призначати арешт як безальтернативний запобіжний захід у справах про тероризм і державну зраду", – написав Луценко.
Посвідчення
Facebook Юрій Луценко
Він підкреслив, що рішення призначити імовірному спонсору "ЛНР" заставу ухвалили в той же день, коли відбувся обстріл військових медиків на Донбасі, в результаті чого загинули дві особи.
Посвідчення
Facebook СБУ
Як писав OBOZREVATEL, Конституційний суд України у вівторок, 25 червня, визнав неконституційним положення Кримінально-процесуального кодексу, за яким була арештована нардеп Надія Савченко.
Положення міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних в тероризмі не може застосовуватися більш м'яке обмеження, ніж утримання під вартою (арешт). Суд цю норму скасував.
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