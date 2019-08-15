У Києві затримали квартирного злодія-стрибуна. Фото і відео

У Києві квартирний злодій вистрибнув із другого поверху, коли намагався втекти від поліції.

Випадок трапився на вул. Шалетт у Дніпровському районі. Зловмисник пошкодив металопластикове вікно, і проник в одну з квартир, повідомили в пресслужбі Поліції охорони.

На кадрах, які були зняті прихованою камерою спостереження, видно, як злодій з ліхтариком оглядає кімнату, проте в наступну мить різко тікає.

Домушник заліз у квартиру (скріншот з відео) Поліція охорони

Як стало відомо, спрацювала сигналізація і до будинку під'їхали поліцейські. Злодія затримали в той самий момент, коли він вистрибнув із вікна і спробував втекти.

Зловмисник вистрибнув із другого поверху Поліція охорони

Як з'ясувалося, домушник – 25-річний житель Сумської області. До кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва квартирний злодій отримав переломи ніг і тазу, коли, тікаючи, вистрибнув із вікна другого поверху.

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