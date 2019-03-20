У Києві зарізали екс-учасника АТО: що відомо

У Києві невідомі вбили екс-учасника АТО в його квартирі. Жертві нанесли множинні проникаючі поранення і розрізали живіт.

Загиблий був 1996 року народження, пише УНН із посиланням на власні джерела в поліції.

"Тіло чоловіка з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті. Відомо, що вбитий ‒ громадянин України, 1996 року народження, колишній учасник АТО", ‒ пояснило джерело.

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Причетні до злочину особи встановлюються.

Ілюстрація zn.ua

Як писав OBOZREVATEL, у січні в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку в Києві поліція виявила труп чоловіка. Злочинець вдарив свою жертву ножем.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!