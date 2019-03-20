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/Кримінал

У Києві зарізали екс-учасника АТО: що відомо

7.1тЧитати матеріал російською

У Києві невідомі вбили екс-учасника АТО в його квартирі. Жертві нанесли множинні проникаючі поранення і розрізали живіт.

Загиблий був 1996 року народження, пише УНН із посиланням на власні джерела в поліції.

"Тіло чоловіка з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті. Відомо, що вбитий ‒ громадянин України, 1996 року народження, колишній учасник АТО", ‒ пояснило джерело.

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Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Причетні до злочину особи встановлюються.

Ілюстрація

Ілюстрація

zn.ua

Як писав OBOZREVATEL, у січні в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку в Києві поліція виявила труп чоловіка. Злочинець вдарив свою жертву ножем.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Файбер Моня
Файбер Моня
Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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rauschensky felix
rauschensky felix
не везет хохлам. ихних "защитников" от проклятой рашки то убивают на гражданке благодарные сограждане то в жопу ебут как недавно в колонии. по всей вероятности недалеко то время, когда слова "служил в АТО" будет поводом набить ебало.
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Plygatyrev Aleksey
Plygatyrev Aleksey
бумеранг
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