У Києві зарізали екс-учасника АТО: що відомо

У Києві невідомі вбили екс-учасника АТО в його квартирі. Жертві нанесли множинні проникаючі поранення і розрізали живіт.
Загиблий був 1996 року народження, пише УНН із посиланням на власні джерела в поліції.
"Тіло чоловіка з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті. Відомо, що вбитий ‒ громадянин України, 1996 року народження, колишній учасник АТО", ‒ пояснило джерело.
Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Причетні до злочину особи встановлюються.
Ілюстрація
zn.ua
Як писав OBOZREVATEL, у січні в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку в Києві поліція виявила труп чоловіка. Злочинець вдарив свою жертву ножем.
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