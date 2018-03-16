Був п'яний: у Києві затримали "мінера" ​​Верховної Ради

У Києві затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про вибух, який повинен був відбутися у будівлі Верховної Ради України.

Спілкуючись з правоохоронцями, зловмисник пояснив, що нібито хотів просто поділитися важливою інформацією. Правдивість слів правопорушника зараз перевіряють слідчі, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Підозрюваний - уродженець Донецької області 1983 року народження, який останнім часом жив у столиці. Як з'ясувалося, телефонував чоловік зі службового телефону. На момент візиту правоохоронців він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як писав "Обозреватель", вчора в Києві анонім повідомив про замінування ТРЦ "Квадрат" біля станції метро "Лук'янівська".