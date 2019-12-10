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10 грудня • оновлено в 13:34
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У Києві "замінували" мерію: перші подробиці

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У вівторок, 10 грудня, "замінували" будівлю Київської міської державної адміністрації на вулиці Хрещатик, 36.

З приміщення терміново евакуювали всіх співробітників і відвідувачів. Про це написало видання "Сьогодні" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі. На даний момент проведена евакуація співробітників та відвідувачів. У будівлі працюють вибухотехніки і кінологічна служба. Роботи з обстеження будівлі триватимуть ще щонайменше годину. Небезпечних предметів на даний момент не виявлено", – сказав начальник управління з цивільної захисту КМДА Роман Ткачук.

У Києві "замінували" мерію

У Києві "замінували" мерію

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Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Знай.ua

З приміщення терміново евакуювали всіх співробітників і відвідувачів

З приміщення терміново евакуювали всіх співробітників і відвідувачів

Знай.ua

Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Знай.ua

З приміщення терміново евакуювали всіх співробітників і відвідувачів

З приміщення терміново евакуювали всіх співробітників і відвідувачів

Знай.ua

Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Знай.ua

З приміщення терміново евакуювали всіх співробітників і відвідувачів

З приміщення терміново евакуювали всіх співробітників і відвідувачів

Знай.ua

Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Будівлю Київської міської державної адміністрації 10 грудня "замінували"

Знай.ua

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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