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/Кримінал

У Києві загадково зник блогер і активіст: його фото

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У Києві за дивних обставин зник блогер і активіст Ярослав Глодов. 10 квітня він вийшов з дому своїх друзів і з тих пір зв'язок з ним обірвався.

Його родині вирішили тимчасово нічого не повідомляти, написав на своїй сторінці в Facebook друг Глодова, Ілля Севаш.

"За словами знайомого, Ярослав не спав всю ніч і з ранку пішов у невідомому напрямку. Телефону у Ярослава при собі немає", – пояснив Севаш.

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Ярослав Глодов

Ярослав Глодов

Facebook Ілля Сиваш

Він повідомив, що зниклого шукали в лікарнях, але жодної інформації там про нього немає. У поліції повідомляти будь-яку інформацію про Глодова відмовилися, аргументувавши це необхідністю наявності родинних зв'язків.

Як писав OBOZREVATEL, у січні в Київській області в селі Вовчків з реабілітаційного центру зникли двоє неповнолітніх. Вони самовільно покинули заклад і зникли в невідомому напрямку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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