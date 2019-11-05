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5 листопада • оновлено в 09:46
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У Києві з вікна психіатричної клініки вистрибнули три підлітка

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У Києві 5 листопада з вікна психіатричної лікарні ім. Павлова вистрибнули три дівчинки-підлітка. За попередньою інформацією, вони намагалися втекти.

Двом з них по 15 років, ще одній – 17 років, пише "Інформатор".

"Як повідомляють власні джерела в правоохоронних органах, дві 15-річні і 17-річна дівчинки вистрибнули з вікна відділення психіатричної лікарні, щоб втекти. В результаті стрибка наймолодша постраждала. Її госпіталізували", – уточнили в ЗМІ.

Дві дівчинки, які не отримали ушкоджень, втекли. Поліція встановила, що вони мали намір податися до своєї тітки.

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Лікарня ім. Павлова

Лікарня ім. Павлова

Як писав OBOZREVATEL, 4 листопада в центрі Києва з другого поверху медичного закладу викинувся чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Загиблому було 80 років. За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
В Европу подались, не иначе. Сейчас в Украине все так делают !
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