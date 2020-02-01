У Києві з Дніпра виловили відрізану людську голову

У Києві з річки Дніпро рибалки виловили людську голову, яка була загорнута в пакет. Моторошну знахідку виявили 1 лютого близько 14:00 біля затоки "Собаче гирло" в Оболонському районі.
Як повідомляє Інформатор, голова була відрізана, вона належить чоловікові (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На місце події відразу ж були направлені екстрені служби міста. Водолази Державної служби надзвичайних ситуацій кілька годин обстежували акваторію затоки, щоб знайти тіло, але пошуки виявилися безрезультатними. Через настання темряви операцію згорнули.
У Києві в гирлі Собачому знайшли людську голову
колаж
За інформацією видання, голова тривалий час перебувала у воді. Обличчя вже практично немає.
У Києві з річки виловили голову чоловіка
Поліція Києва в Facebook
Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, голову у пакеті якого виловили рибалки, уточнили на сторінці поліції Києва в Facebook. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У Києві з річки виловили голову чоловіка
Поліція Києва в Facebook
За попередніми даними, це чоловік віком близько 60-70 років.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, аби встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.
У Києві з річки виловили голову чоловіка
Поліція Києва в Facebook
У Києві з Дніпра виловили людську голову
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року из озера на Київщині дістали тіло 16-річного Павла Кремінського. Воно застигло в позі ембріона. Підлітка шукали всім селом близько двох діб.
Пізніше з'ясувалося, що до трагічної загибелі Павла може бути причетний його 20-річний односелець.
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