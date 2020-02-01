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1 лютого • оновлено в 20:00
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/ Кримінал

У Києві з Дніпра виловили відрізану людську голову

16.2т
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У Києві з річки Дніпро рибалки виловили людську голову, яка була загорнута в пакет. Моторошну знахідку виявили 1 лютого близько 14:00 біля затоки "Собаче гирло" в Оболонському районі.

Як повідомляє Інформатор, голова була відрізана, вона належить чоловікові (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події відразу ж були направлені екстрені служби міста. Водолази Державної служби надзвичайних ситуацій кілька годин обстежували акваторію затоки, щоб знайти тіло, але пошуки виявилися безрезультатними. Через настання темряви операцію згорнули.

У Києві в гирлі Собачому знайшли людську голову

У Києві в гирлі Собачому знайшли людську голову

колаж

За інформацією видання, голова тривалий час перебувала у воді. Обличчя вже практично немає.

У Києві з річки виловили голову чоловіка

У Києві з річки виловили голову чоловіка

Поліція Києва в Facebook

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, голову у пакеті якого виловили рибалки, уточнили на сторінці поліції Києва в Facebook. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У Києві з річки виловили голову чоловіка

У Києві з річки виловили голову чоловіка

Поліція Києва в Facebook

За попередніми даними, це чоловік віком близько 60-70 років.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, аби встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.

У Києві з річки виловили голову чоловіка

У Києві з річки виловили голову чоловіка

Поліція Києва в Facebook

У Києві з Дніпра виловили людську голову

У Києві з Дніпра виловили людську голову

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року из озера на Київщині дістали тіло 16-річного Павла Кремінського. Воно застигло в позі ембріона. Підлітка шукали всім селом близько двох діб.

Пізніше з'ясувалося, що до трагічної загибелі Павла може бути причетний його 20-річний односелець.

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Автор
Майя Лісовська
Місце
Україна Київ
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Юг Руси
Юг Руси
СУГС, ёптать!
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Юг Руси
Юг Руси
Очередной атошник! ))))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
первым делом перешерстить всех хероев ато.кремль сюда не суйте
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