У Києві з Tesla викрали рюкзак із великою сумою

У Києві невідомі обікрали легковий автомобіль Tesla. Злочинцям дісталася велика сума грошей.

Інцидент стався 24 жовтня на проспекті Лобановського у Солом'янському районі. Про це OBOZREVATEL дізнався із власних джерел.

Як стало відомо, зловмисники розбили скло в легковику і викрали рюкзак, у якому було 30 тис. доларів (приблизно 900 тис. грн).

З місця злочину злодії зникли на синьому Volkswagen.

Злочин стався на пр. Лобановського, біля Солом'янської площі Гугл. Карти

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Голосіївському районі невідомі на джипі викрали директора будівельної компанії.