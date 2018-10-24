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/Кримінал

У Києві з Tesla викрали рюкзак із великою сумою

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У Києві невідомі обікрали легковий автомобіль Tesla. Злочинцям дісталася велика сума грошей.

Інцидент стався 24 жовтня на проспекті Лобановського у Солом'янському районі. Про це OBOZREVATEL дізнався із власних джерел.

Як стало відомо, зловмисники розбили скло в легковику і викрали рюкзак, у якому було 30 тис. доларів (приблизно 900 тис. грн).

З місця злочину злодії зникли на синьому Volkswagen.

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У Києві з Tesla викрали рюкзак із великою сумою

Злочин стався на пр. Лобановського, біля Солом'янської площі

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Голосіївському районі невідомі на джипі викрали директора будівельної компанії.

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Теми
ЕксклюзивКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
кримінал
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