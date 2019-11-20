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20 листопада • оновлено в 10:15
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У центрі Києва водії влаштували жорстку різанину після ДТП: відео 18+

2.3т
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У Києві поруч із Центральним залізничним вокзалом 20 листопада водії автомобілів влаштували жорстоку бійку, а потім і різанину після ДТП.

Спершу чоловік за кермом Renault підрізав Subaru. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Після аварії між учасниками виник словесний конфлікт та бійка. А згодом водій Renault вдарив ножем опонента. Обох чоловіків затримали.

У центрі Києва водії влаштували жорстку різанину після ДТП

У центрі Києва водії влаштували жорстку різанину після ДТП

"Спочатку водій Renault автомобілем підрізав Subaru, а за деякий час, після словесної перепалки та штовханини, дістав ніж і підрізав ним", – йдеться у дописі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Перемоги трапилася моторошна ДТП із постраждалим. Коли двоє водіїв посеред дороги з'ясовували взаємини, на одного з них наїхав інший автомобіль.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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