Увірвалися четверо в масках: у Києві влаштували стрілянину на Троєщинському ринку

У Києві на вулиці Драйзера в ніч на вівторок, 31 грудня, четверо невідомих скоїли озброєний напад на охорону торгового ринку.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Михайло Буділов, інцидент стався біля найбільшого стадіону Деснянського району навпроти відділення поліції.

Пресслужба правоохоронців уточнила, що постраждалих в результаті інциденту немає. Копи отримали інформацію, що на Троєщині четверо в масках відкрили стрілянину по кіосках ринку, а також кинули на територію димову шашку.

Фото з місця злочину Facebook Михайло Буділов

За словами Буділова, зловмисники також влаштували три підпали. "За інформацією підприємців, загалом пошкоджено п'ятдесят віконних блоків і іншого майна більш ніж на 2 млн гривень", – написав він.

"Під час огляду території експерти виявили кілька стріляних гільз і залишки димової шашки. Вилучене направлено для проведення експертного дослідження", – сказано в повідомленні правоохоронців.

Фото з місця злочину Facebook Михайло Буділов

Порушено дві кримінальні справи за статтями про хуліганство та умисне знищення або пошкодження майна КК України. Ведуться пошуки винних.

Буділов нагадав, що подібний випадок не перший, і на засіданні міськради 19 грудня він вже звертався до глави столичної поліції Андрія Крищенка, розповівши про схожу ситуацію з метанням гранат у жовтні за цією адресою.

"Ситуація повторюється, особи досі не покарані", – підсумував депутат.

Фото з місця злочину Facebook Михайло Буділов

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка. Його вдарили ножем у живіт.

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