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У Києві вистрибнув із вікна народний артист України: з'явилися подробиці НП

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Загиблим чоловіком, який 10 липня вистрибнув із вікна багатоповерхівки у Києві, виявився народний артист України та вокаліст ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Версія самогубства з'явилася через знайдену поруч із тілом записку, в якій чоловік просив нікого не звинувачувати, залишив номер свого сина і попросив зателефонувати йому, йдеться у сюжеті "Факти".

Накласти на себе руки пенсіонер зважився рано-вранці, близько 5-ї години. Імовірно, такий час було обрано, щоб уникнути очевидців.

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Місце події

Місце події

"Інформатор"

За словами сусідів, загиблий був неконфліктний, вільний час любив проводити, відпочиваючи на лавці на дитячому майданчику. Нічого дивного у його поведінці не помічали, проте відзначили, що останнім часом він скаржився на сильний біль у ногах.

"Він співав у хорі, виступав на концертах. До нього тільки син іноді приходив, дружини не було, він давно розлучився. Нормальний, завжди ходив на вулицю, спілкувався, розмовляв", – розповіла знайома загиблого.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в селі Чупира Київської області 36-річний учасник бойових дій на Донбасі скоїв суїцид. Він підірвався на гранаті.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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