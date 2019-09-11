У Києві відбулися жорсткі сутички між групою людей і поліцією. Відео

У Пущі-Водиці в Оболонському районі Києва, біля озера Карачун, відбулися жорсткі сутички між місцевими жителями і поліцією.

Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, причиною нібито стали альтанки, які "Київблагоустрій" приїхав прибирати.

У Києві відбулися жорсткі сутички Скріншот

У пресслужбі ГУНП в Києві OBOZREVATEL повідомили, що на місці працював підрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці в ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській трапився конфлікт зі стріляниною. Інцидент трапився між компанією, яка відпочивала в кафе, і співвласниками закладу.

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