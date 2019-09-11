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11 вересня • оновлено в 22:28
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У Києві відбулися жорсткі сутички між групою людей і поліцією. Відео

16.6т Читати матеріал російською

У Пущі-Водиці в Оболонському районі Києва, біля озера Карачун, відбулися жорсткі сутички між місцевими жителями і поліцією.

Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, причиною нібито стали альтанки, які "Київблагоустрій" приїхав прибирати.

У Києві відбулися жорсткі сутички

У Києві відбулися жорсткі сутички

Скріншот

У пресслужбі ГУНП в Києві OBOZREVATEL повідомили, що на місці працював підрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці в ніч на 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській трапився конфлікт зі стріляниною. Інцидент трапився між компанією, яка відпочивала в кафе, і співвласниками закладу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Полицаи жёстко избили участников мирной демонстрации в столице Украины городе Киев."
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Дичев Влад
Дичев Влад
Пушкин Серёга, жёще чем полицаи избивали людей в столице России в Москве?
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