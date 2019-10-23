В Оболонському районі Києва в торгово-розважальному центрі "Метрополіс" (вулиця Маршала Малиновського, 12а) восьмирічний хлопчик впав з висоти другого поверху.

НП трапилася у вівторок, 22 жовтня, близько 16:30, повідомили "Інформатору" власні джерела в правоохоронних органах.

Так, жінка зі своїм сином була в ТРЦ. У якийсь момент дитина впала з висоти другого поверху.

У Києві в відомому ТРЦ дитина впала з висоти другого поверху. Ілюстрація

Для надання допомоги очевидці викликали медиків. Потерпілий залишився живим. Дитину з травмами госпіталізували в Охматдит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві вночі 4 жовтня з вікна висотного будинку в Деснянському районі випав школяр. Він загинув на місці до прибуття швидкої допомоги.

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